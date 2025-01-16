'Şişedeki Katil' Bir Can Daha Aldı! İstanbul Sahte İçkide Felaketi Yaşıyor

İstanbul'da sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Geçen yıl boyunca 48 kişinin öldüğü megakentte sadece son üç gün içinde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi. Zehirlenen 86 kişiden 8'i daha hayatını kaybetti. 48 kişinin tedavisi devam ederken, 7 kişi taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölenlerin yakınları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alarak toprağa veriyor. Ölenlerden üçünün Özbekistan uyruklu Ulugbek Abdullayeva, Bogibek Karimov Turakul Rasvshanov, Zuhrettin İbragimov ve Türk vatandaşı Osman Burbut olduğu öğrenildi.

8 İLÇEDE 9 GÖZALTI

Ayrıca İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, etil ve metil alkolden sahte içki ürettikleri belirlenen operasyonlarını sürdürdü. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz ilçelerindeki operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BANDROLLÜ OLSA BİLE DİKKAT

Öte yandan uzmanlar da birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içkinin üretiminde kullanılan metil alkolün zararlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Prof. Dr. Başar Cander, sahte bandrole de dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bize gelen hastalarda bandrollü olduğu halde zehirlenenler olmuş. Bu konuda çok dikkatli olunması lazım. Bizce tıbben en güvenli doz, sıfır dozdur. Alkol tabii ki tüketilmemeli ama eğer alkol vazgeçilmez şekilde tüketiliyorsa bunun çok resmi kanallardan temin edilmesi gerekiyor. Çünkü anladığımız kadarıyla bandrollü de olan piyasaya sevk edilmiş ürünler var ve bu yüzden bu kadar yaygınlaştı."

Kaynak: AA-ANKA