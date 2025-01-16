Kontrolden Çıktı, Altına Aldığı Genci Genci Metrelerce Sürükledi! Dehşet Anları Kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de saat 15.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde yokuş aşağı inen kamyon, sürücüsü E.Ş.'nin kontrolünden çıktı. Kamyon önce park halindeki panelvan minibüse, ardından bir sitenin önünde işçilerin malzeme indirdiği hafif ticari araca çarptı.

O sırada 2 işçi araçtan çıkarken, bagajdan malzeme indiren 2 işçi ise kamyonla birlikte yolda sürüklendi. Kazada 1 işçi hafif yaralanırken, 19 yaşındaki Yiğitcan B. ise kamyonun altında kalarak metrelerce sürüklendi.

KAMYONUN ALTINDAN 1 SAATTE ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları neticesinde kamyonun altından çıkardığı Y.B. (19), ayaklarından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA