Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne? İstanbul İl Sağlık Müdürü Açıkladı: 'Hayati Risk Devam Ediyor'

15 Nisan'dan beri yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner açıkladı. Güner, "Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum" dedi.

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Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne? İstanbul İl Sağlık Müdürü Açıkladı: 'Hayati Risk Devam Ediyor'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken son açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'den geldi. Güner, Önder'in son sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Acil şifalar diliyoruz, aslında İstanbul’da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey’in operasyonuyla aslında gördük. Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum."

DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' AçıklamasıDEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' AçıklamasıGüncel

Sırrı Süreyya Önder'in Durumu Nasıl? Doktorlarından Yeni AçıklamaSırrı Süreyya Önder'in Durumu Nasıl? Doktorlarından Yeni AçıklamaGüncel

Kaynak: İHA

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