Sırrı Süreyya Önder taburcu edildi
TBMM Genel Kurul'da rahatsızlanan DEM Partisi Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, taburcu edildi.
Meclis’te tansiyon yüksekliği nedeniyle dün hastaneye kaldırılan DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder taburcu edildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün Meclis’te görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi sırasında tansiyon yüksekliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Bilkent Hastanesi’ne kaldırılan Önder’e tansiyon yüksekliği tanısı ve inme riski tetkikleri yapılarak, tansiyon yüksekliği ve ritim bozukluğu nedeniyle holter takıldı.
Önder, genel sağlık durumunun iyiye gitmesi ile hastaneden taburcu edildi.