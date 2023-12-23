Acı haber art arda geldi; Pençe-Kilit operasyonunda 6 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yaşanan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Dün Irak'ın kuzeyinde de 6 asker şehit olmuştu.