Acı haber art arda geldi; Pençe-Kilit operasyonunda 6 şehit
Pençe-Kilit operasyonunda çatışmaya giren 6 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yaşanan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Dün Irak'ın kuzeyinde de 6 asker şehit olmuştu.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/gl4h1vaK6i