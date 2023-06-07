Sırp çetelerin ‘villa cinayeti’ davası: Bir kişi tahliye edildi

Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından tekrar Türkiye’ye gelen Skaljarskı çetesi liderlerinden Jovan Vukotiç, 8 Eylül 2022’de saat 19.55 sıralarında İstanbul Şişli’de motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada Jovan Vukotiç’e yönelik saldırıyı rakip çete olan Kavackı yöneticisi Radoje Zivkovic'in bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında Skaljarskı çetesinin rakibi olan Kavackı üyeleri İstanbul’da gözaltına alındı. Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin Kavackı çetesinden Radoje Zivkovic, 22 Eylül 2022'de tutuklandı. Gözaltına alınan Radoje Zivkoviç’ın telefonunda, kaçırıldıktan sonra elleri ve ayakları bağlı halde işkence edildikten sonra öldürüldüğü iddia edilen Kavackı çetesinin ikinci ismi Risto Mijanoviç’in olduğu öne sürülen fotoğraflar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç suikastinin organizatörü olduğu iddia edilen Radoje Zivkoviç'in, Skaljari'nin üyelerinden Risto Mijanoviç'in 9 Kasım 2020'de İstanbul'da kaçırılıp işkenceyle öldürülmesi olayının da organizatörü olduğuna yer verildi.

Sırp yetkililer tarafından Türkiye'ye yollanan ve iddianamede yer verilen bilgiye göre Mijanoviç'in 9 Kasım 2020 günü Uskumruköy'de Brio restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin restoran yakınında Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü belirtildi. Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da gönderildi. Bunun üzerine polis, Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki Ormanada villaları 167 numaraya operasyon düzenledi. Söz konusu villada kazı yapıldı ancak Mijanoviç'in cesedi bulunamadı.

Polis, Sırp yetkililerin bilgi paylaşımına ve Radoje Zivkoviç'te ele geçirilen flash bellek ile operasyonda çekilen fotoğraflarla yaptığı karşılaştırmada Risto Mijanoviç'in bir sandalye üzerinde el ve ayaklarının bağlı ve çıplak olduğu fotoğrafların söz konusu villada çektirildiğini rapor etti. Ayrıca Sırbistan ve Karadağ yetkilileri tarafından yapılan bilgi paylaşımında iki örgüt arasındaki çatışma döneminde de Kavackı üyelerince pek çok Skaljari üyesinin sorguya çekilip daha sonra işkenceyle öldürüldüğü iddia edilidi.

'TÜRKİYE'YE YAŞAMAK AMACIYLA GELDİM'

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.00’da başladı. İki kişinin tutuklu olmak üzere dört kişinin yargılandığı davaya kimlik tespitiyle başladı. Ankara’da tutuklu olan Radoje Zivkovic, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Villanın sahibi Zeljko Bojanic, Türkiye’ye yaşamak amacıyla geldiğini söyledi. Karadağ vatandaşı olduğunu belirten Bojanic, savunmasında “2009’da Sırbistan’da gittim. Cinayetle hiç bir ilişkim yok. Mafya üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianameyi Sırbistan medyası düzenledi. Politik anlamda yapılmış olabilir. Dosyada yer alan ev benim değildir” dedi.

MAHKEMEYE BELGE SUNULDU

Bugün görülen duruşmaya yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’de 10 Kasım 2020’de öldürüldüğü iddia edilen Risto Mijanovi’in bir yıl sonra Bosna Hersek’te 2021 yılının Şubat ayında Jahorina’da iki kişi ile birlikte tutuklandığına yönelik mahkemeye belge sunuldu.

Radoje Zivkovic’e ait flaş bellekte Risto Mijanovic’nin işkenceye uğradığı görüntüleri bulunuyordu. Duruşmada Zivkoviç buna ilişkin, “O flaş belleği avukat verdi. Karadağ’daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok. Kimseyi kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim. Risto’yu tanımıyorum. Villanın sahibi Zeliko’yu tanımıyorum” dedi.