Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Gezi davası dokunulmazlık kapsamı dışında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay‘ın durumuyla ilgili konuştu. Tunç, “Yargıtay’dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı bir karar verecektir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili soruyu yanıtladı. Atalay’ın Gezi davasından tutuklu olduğunu hatırlatan Tunç, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı’na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbetteki o yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay’da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş. Yargıtay’dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasındaki yazışma sonrasında ortaya çıkacak hususlar.”

HUKUKSUZ ŞEKİLDE SİLİVRİ'DE TUTULUYOR

Gezi Parkı davası nedeniyle 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu olan avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) listelerinden girdiği seçimde Hatay’dan milletvekili seçildi. Atalay, seçimlerin üzerinden günler geçmesine rağmen halen keyfi olarak Silivri’de tutuluyor.

"YARGIYA VERİLMİŞ AÇIK BİR TALİMAT"

TİP PM Üyesi Avukat Özgür Urfa, Yılmaz Tunç’un açıklaması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Urfa, Tunç’un açıklamasının yargıya verilmiş bir talimat olduğunu ifade etti.

Urfa, “Adalet Bakanı, temyiz aşamasında olan ve henüz kesinleşmemiş bir davada yargılanan Can Atalay için ‘hükümlü’ ibaresi kullanarak yargılamayı kendi kafasında bitirmiş ve mahkeme yerine geçerek karar vermiş. Bakanın bu beyanı yargıya verilmiş açık bir talimat değilse nedir” diye belirtti.

Adalet Bakanı, temyiz aşamasında olan ve henüz kesinleşmemiş bir davada yargılanan Can Atalay için "hükümlü" ibaresi kullanarak yargılamayı kendi kafasında bitirmiş ve mahkeme yerine geçerek karar vermiş.

Bakanın bu beyanı yargıya verilmiş açık bir talimat değilse nedir ? https://t.co/2nsH3CXwG5 — Özgür Urfa (@OzgurUrfa) June 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem