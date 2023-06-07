Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

TAHIL MUTABAKATININ SÜRDÜRÜLMESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Mutabakatının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.

Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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