Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Edirne'de de hissedildi

AFAD, Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Bulgaristan Filibe.

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Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Edirne'de de hissedildi

Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana.

AFAD depremin derinliğini ise 10.42 olarak duyurdu.

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