Yeni atanan bakanlar Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yemin etti.

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Yeni atanan bakanlar Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atanan Cevdet Yılmaz ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kuruluna gelerek yemin etti.

Geçici Meclis Başkanı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurula yemin eden bakanların yakın akrabaları da katıldı. Yemin töreninin ardından milletvekilleri bakanları tebrik etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
TBMM Meclis Recep Tayyip Erdoğan
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