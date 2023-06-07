Seçim bitti, sıra verilen sözlerde... Yeni Ulaştırma Bakanı'na ilk soru: 10 GB bedava internet vaadi ne oldu?

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, bugün yemin eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na internet hızı ve fiber optik altyapıyla ilgili hedeflerini, AKP'nin seçim öncesinde öğrencilere vadettiği aylık 10 GB ücretsiz internetin ne zaman verileceğini sordu.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, TBMM başkanının seçildiği gün ilk soru önergesini meclis başkanlığına sundu. Dalgın, yeni atanan ve bugün TBMM Genel Kurulunda yemin eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan 11 soruya yanıt istedi.

EKONOMİ VE SOSYAL KALKINMA VURGUSU

Türkiye’nin sabit internet bağlantı hızında dünyada 100. sırada yer aldığını, sabit geniş bant indirme hızında dünya ortalamasının üçte biri seviyesinde olduğunu ve sivil toplum kuruluşu Freedom House’un raporuna göre “internette özgür değil” kategorisinde bulunduğunu söyleyen Dalgın şu ifadelere yer verdi:

“İddialı bir ekonomik ve sosyal kalkınma için ülkemizdeki internetin durumunu ilerletmek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede, etkili bir internet kullanımı için hızlı internet, her yerde internet, hesaplı internet, hizmet odaklı internet ve hür internet şeklinde belirlenen ve kısaca (5H) olarak anılan hedeflerin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça yapılan veyahut yapılması planlanan çalışmalarda bu hedeflerin her birinin gözetilmesi gerekmektedir.”

ORTAK ALTYAĞI ŞİRKETİ KONUSUNDA ÇALIŞMANIZ VAR MI?

Dalgın’ın Uraloğlu’na yönelttiği sorular şöyle:

1-İnternet hızında dünya ortalamasını yakalamak için hedef tarihiniz nedir?

2- Ulusal genişbant haritası kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?

3-Türkiye’nin 1 milyon kilometre fiberoptik altyapıya erişmesi için hedef tarihiniz nedir?

4-Telekom operatörlerinin ortak altyapı şirketi kurması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

5-Türk Telekom’un lisans süresi konusunda bir değişikliğe gidecek misiniz?

6-Starlink ve benzeri uydudan internet girişimleri ile işbirliği ve ortaklık konusunda bir çalışmanız bulunuyor mu?

SEÇİM VAATLERİ SORULDU

7- AK Parti seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti ne zaman başlayacaktır?

8-İnternet ve cep telefonu, bilgisayar gibi dijital cihazlar üzerindeki vergilerin azaltılması veya belli durumlarda muafiyet sağlanması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

DEPREMLERDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR DA SORULDU

9-Deprem sürecinde yaşananlar göz önüne alındığında, operatörlerin hizmet seviyesi yükümlülükleri konusunda yeni bir çalışma yapılacak mıdır? Bakan Yardımcıları ve kamu yöneticilerinin telekom operatörü yönetim kurullarında üye olması uygulaması sürecek midir?

İnternet özgürlüğü ve uluslararası ödeme sistemleri

10-İnternet özgürlüğünün genişlemesi konusunda bir eylem planınız var mıdır? Bu doğrultuda, girişimcilerimizin önünü tıkayan uluslararası ödeme sistemleri üzerindeki engellerin kalkmasını hedefliyor musunuz?

11-Avrupa Birliği ile ‘tek dijital pazar’ alanında müzakereler ne durumdadır?