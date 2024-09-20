Şırnak'ta Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 7 Tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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Şırnak'ta Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 7 Tutuklama

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U., F.A., Ç.A., S.N., Ç.T., C.P. ve R.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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