Yalı Çapkını'nın Meşhur Yalısı Satılıyor! İşte Dudak Uçuklatan Satış Bedeli

En sevilen ve popüler diziler arasında yayın hayatına devam eden Yalı Çapkını'nın çekildiği tarihi Sakıp Sabancı Yalısı, satışa çıkarıldı. Sabancı ailesinden Dilek Sabancı‘ya ait olduğu bilinen ve 2 yıl önce dizilere 600 bin lira kiralanan yalının kira geliri engelliler için harcanıyordu.

Sarıyer Gazetesi'nin haberine göre, yalının satış fiyatı ise duyanları şoke etti. Lüks yalı için 1 milyar 250 milyon lira isteniyor. Boğaz’daki en pahalı yalılardan biri olma özelliği taşıyan Sakıp Sabancı-Şevket Paşa Yalısı, 17 Eylül 2024 tarihinde ilanla piyasaya sunuldu.