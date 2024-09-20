116 Suçtan Aranıyordu, Yakalandığı Yer Şoke Etti

Adana'da 116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

116 Suçtan Aranıyordu, Yakalandığı Yer Şoke Etti

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Adana Adliyesi’nin otoparkında hareketlerinden şüphelendiği Mustafa K.’yi durdurdu.

Ekiplerin, yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mustafa K.’nin çeşitli illerde 108 ayrı ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık’, 6 ‘Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması’, 2 ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ olmak üzere toplam 116 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa K., Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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