Narin'in Otopsisinde İsyan Ettiren Detaylar! Kayıp İhbarı Yaptıkları Gün...

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın katledilmesine ve ölümünün gerçekleşme şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporda yer alan tespitleri paylaştı. Eren'in paylaştığı bilgilere göre; Narin'in istismara maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadı.

Raporda; Narin'in sol diz altında bacağının kopmasını ölümünün ardından hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Narin'in ölüm sebebinin ağız ve burun kapanması; boyuna baskı sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği belirtildi.

Eren'in sosyal medya hesabından paylaştığı tespitler şöyle:

"1- Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içerisinde bulunduğu, mevcut dişlerinde yerlerinde kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

6- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir.

Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar iş bu raporlarda doğrulanmıştır.

Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."