Depremde 63 Kişiye Mezar Olmuştu... 'Tutar Yapısı' Davasında Kritik Karar!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde oluşan ağır yıkımda, Adana'daki Tutar Yapı Sitesi C Blok ve Ekim Apartmanı da yerle bir oldu. Tutar Yapı Sitesi C Blok’ta 63 kişi hayatını kaybederen, 12 kişi de yaralandı. Ekim Apartmanı'nda ise 42 kişi yaşamını yitirip 7 kişi de yaralandı.

Dosya kapsamında her iki binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, firari olarak aranıyordu. Akkaya, geçen ay Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Tutar Yapı Sitesi'yle ilgili davadan hakkında ‘tutuksuz yargılama’ kararı verilen Akkaya, Ekim Apartmanı davasından tutuklandı.

'GÜÇLENDİRMEYLE İLGİLİ SORUMLULUĞUM YOK'

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınını kaybedenlerin avukatları, tahliye kararına itiraz etmişti. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı kabul etti. Ekim Apartmanı dosyasından tutuklu bulunan Akkaya'nın SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Akkaya, Tutar Yapı Sitesi'nin 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine göre inşa edildiğini ileri sürdü. Akkaya, "Binanın bu şiddetteki depremde sağlam kalması mümkün değildir. Dolayısıyla yeni yapılan deprem yönetmeliğine göre binanın güçlendirilmesi gerekirdi. Güçlendirmeyle ilgili sorumluluğum yok" dedi.

'TAKSİRLE ÖLÜM VE YARALANMAYA NEDEN OLMA'

Cumhuriyet savcısı, Akkaya'nın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Akkaya'nın Tutar Yapı Sitesi C Blok'un yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterilmesi ve yurt içinde ikamet adresinin bulunmaması nedeniyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınını kaybeden müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, süreci şöyle değerlendirdi:

"Cüneyt Akkaya adli tatilde Türkiye'ye getirildi. İfadesini de geçici görevli heyet alarak tahliye kararı verdi. Heyette yer alan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tahliyesine karşı oy kullandı, ama diğer üyelerin oyuyla bizim apartmandan tahliye edildi. Akkaya'nın tahliyesine ilişkin yaptığımız itiraz kabul edildi ve tutuklandı."

Kaynak: ANKA