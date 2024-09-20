Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz'de bir saat ara ile iki deprem meydana geldi.

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İlk deprem saat 12.57'de 3.3 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci deprem ise saat 13.57'de 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem