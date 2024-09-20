Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.1 kilometre. Tam bir saat sonra aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz'de bir saat ara ile iki deprem meydana geldi.

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İlk deprem saat 12.57'de 3.3 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci deprem ise saat 13.57'de 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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