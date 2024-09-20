Nevşehir'de Seyir Halindeyken Kapı Açan Sürücüye Ceza

Nevşehir Ürgüp'te aracının kapılarını açarak seyir halinde ilerleyen ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücü D.K.'ye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 70 TL para cezası ve 50 ceza puanı verildi.

Nevşehir'de Seyir Halindeyken Kapı Açan Sürücüye Ceza

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Güllüce Caddesi’nde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken aracının iki ön kapısını açarak, yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. O anlar ise bir başka aracın, içindeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün D.K. olduğunu tespit etti. D.K.'ye 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'Saygısızca araç sürmek' ve 'Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddelerinden toplam da 2 bin 70 TL para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.

Kaynak: DHA

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