Şırnak'ta İş Cinayeti: Üzerine Kaya Düşen Operatör Öldü

Şırnak'ta bir kömür ocağında çalışan iş makinesi operatörünün üzerine kaya düştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şırnak'ta İş Cinayeti: Üzerine Kaya Düşen Operatör Öldü

Şırnak'ta merkeze bağlı Araköy köyünde bulunan özel bir işletmeye ait kömür ocağında çalışma yapan iş makinesinin üzerine kaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü F.O'yu sıkıştığı araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede operatörün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. F.O'nun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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