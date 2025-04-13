Gürsel Tekin’den ‘Proje Okulları’ Tepkisi

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde kamuoyunda “proje okulları” olarak bilinen Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında yaşanan atama krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Proje okullarında 20 binden fazla öğretmenin, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden görevlerinden alınarak adeta sürgün edildiğini belirten Tekin, yaşananların yalnızca eğitim camiasına değil, Türkiye’nin geleceğine yapılmış büyük bir darbe olduğunu ifade etti. Tekin, bu kararı “eğitim hakkını, öğretmenlik onurunu ve kamu vicdanını hedef alan açık bir tasfiye girişimi” olarak adlandırdı.

'BUNDAN DAHA AĞIR NE OLABİLİR'

“Bu ülkede bir okul müdürünün görevden alınması, bir dönemin nasıl ayağa kalktığını anlatır bize" diyen Tekin, 1979 yılından bir örnek vererek, "Kars’ta bir okul müdürü haksızca görevden alındı. Ertesi gün tüm Türkiye’de öğretmenler boykota gitti. Meslektaşları, o müdüre sahip çıkmıştı. Çünkü o zamanlar mesleğe, emeğe ve dayanışmaya saygı vardı. Bugün ise tam 20 bin öğretmen, hiçbir gerekçe gösterilmeden, tek imzayla, tek cümleyle, adeta cezalandırıldı. Bu ülkede bundan daha ağır ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

'SUSMAK, TESLİM OLMAKTIR'

Bu kararın yalnızca öğretmenleri değil; öğrencilerin eğitim hakkını, okul iklimini, gençlerin sesini ve özgür düşünceyi hedef aldığını vurgulayan Tekin, "Bu, sessiz bir darbedir. Eğitimi siyasileştirmek, öğretmeni hizaya çekmek, okulları susturmak isteyen bir zihniyetin ürünüdür. Ve bu zihniyete karşı susmak, teslim olmak demektir" dedi.

Tüm öğretmen, öğrenci, velilere, sendikalara, eğitim camiasına ve siyasi partilere çağrıda bulunan Tekin, "Bu karar, Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmalıdır. Herkesi ayağa kalkmaya, meslektaşlarına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu bir öğretmen sürgünü değil, bir eğitim kırımıdır. O yüzden kimse ‘bizden değil’ diyerek susamaz, kenarda duramaz. 12 Eylül rejimi, örgütlü mücadeleyi kırarak Türkiye’yi bugünkü karanlığa hazırlamıştı. Bugün yaşanan da benzer bir tasfiyedir. Ama artık buna sessiz kalınamaz. Çünkü eğitim, iktidarların değil, toplumun geleceğidir. Öğretmeni cezalandırarak gelecek kurulmaz. Aydınlık bir yarını, susturulmuş okullarla inşa edemezsiniz" ifadelerini kullandı.