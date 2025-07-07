Şırnak'ta Art Arda Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucunda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta Art Arda Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı
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Şırnak'ta 30 Haziran-06 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekipleri tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.

5 kilo 600 gram metamfetamin, 1 adet bong, 2 bin 390 paket sigara, 50 adet elektronik sigara, 3 adet cep telefonu, 12 adet emtia, 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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