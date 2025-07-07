Balıkesir'de Tarihi Eser ve Patlayıcı Madde Operasyonu

Balıkesir'de yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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Balıkesir'de Tarihi Eser ve Patlayıcı Madde Operasyonu
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM ekipleri tarafından Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 189 adet tarihi sikke ve obje, 1 adet elektronik el dedektörü, 1 adet manuel dedektör ve aparatları, 4 adet beton delici ve matkap, 8 adet matkap şarjı, 10.5 kilogram sodyum klorid, 6 adet çeşitli uzunluklarda kablo, 35 adet plastik boru, 3 adet kıl tel, 2 adet kafa feneri ve seyyar kablo, makaralı halat, seyyar ip merdiven ile 22 gram civa ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği belirtildi.

Operasyonda yakalanan S.Ö. isimli şahıs hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

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