Bitlis'teki Anız Yangınında 40 Dönümlük Zarar

Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden olurken, yaklaşık 40 dönümlük alan ise zarar gördü.

Bitlis'teki Anız Yangınında 40 Dönümlük Zarar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden olurken, yaklaşık 40 dönümlük alan ise zarar gördü. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken bazı ağaçlar da etkilendiği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle yürütülürken, yaklaşık 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı?
Aydın'da Boğa Güreşine Şap Engeli! Ertelendi Aydın'da Boğa Güreşine Şap Engeli
Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret
Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Tahliye Kararına Savcıdan İtiraz Ezgi Apartmanı Davası Kararına Savcıdan İtiraz
ÇOK OKUNANLAR
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin
CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar