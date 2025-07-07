Kütahya'daki Orman Yangınına Erken Müdahale! Büyümeden Söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Gürağaç mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, hızlı müdahale sonrasında büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya'daki Orman Yangınına Erken Müdahale! Büyümeden Söndürüldü
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Gürağaç mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Kayasu maden sahası yakınlarında yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye hızla intikal eden ekipler, yangının ormanlık alana yayılmasını engellemek amacıyla yoğun bir müdahale başlattı. Yangının büyüme riski taşıması üzerine hava desteği talep edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan yangın söndürme helikopteri, müdahale çalışmalarına katılarak alevlerin kontrol altına alınmasında etkili oldu.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangının kesin sebebinin ortaya çıkarılması için Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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