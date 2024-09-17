Şirket Önünde Eylem Yapmak İstemişlerdi: Fernas Maden İşçilerine Gözaltı!

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’ndan (Bağımsız Maden İş) Fernas Maden işçileri, sendikal hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği için 26 Ağustos'ta Manisa'nın Soma ilçesinde başlattığı direnişi Ankara'ya taşıdı. İşçiler, AKP'nin Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde protesto düzenlemek istedi ancak kolluk kuvveti tarafından gözaltına alındı.

DİRENİŞ 23. GÜNÜNDE

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılan 7 işçinin direnişi 23’ncü gününde.

Direnişi Ankara’ya taşıyan işçiler, dün de Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Ardından Meclis önünde nöbet tutmak isteyen işçiler engellendi. Bunun üzerine işçiler, Yüksel Caddesi’nden Madenci Anıtı önüne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kaynak: Birgün