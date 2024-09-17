Kredi Kartına Limit Ayarı! Kart Faizleri Daha da Yükselecek mi?

Kredi kartına getirilmesi beklenen limit düzenlemesinde ilk sinyal 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'da (OVP) yer aldı. Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu. OVP'de kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Şu an itibarıyla kişilerin aylık gelirinin 4 katı oranında bir kredi kartı limiti tahsis edilmesi söz konusu ancak bankalar buna bakmaksızın kişilerin hesabına giren-çıkan para üzerinden bir limit tahsis ediyor. Yani 50 bin TL aylık geliri olan bir kişinin 500 bin TL kredi kartı limiti olabiliyor.

Yeni dönemde kişinin elde ettiği gelir üzerinden bir limit hesaplaması yapılacak. Maalesef kişilerin kayıt dışı gelirleri olabiliyor. Bu da kişilerin banka hesaplarına giren ve çıkan para üzerinden bankaların tespitinde. Aslında bunlar kayıt altına alınır ve kişilerin gerçek geliri tespit edilirse bunun üzerinden bir kredi kartı limiti tahsisi olabilir.

SGK üzerinden gelir tespit edilmesi durumu da gerçeği yansıtmayabilir. SGK’da emeklilik primlerinin daha düşük yatırılması, sigorta primlerinin daha düşük yatırılması için maaşlar çok daha düşük gösterilebiliyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin SGK üzerinden bir çalışma doğruyu vermez. Ancak kişilerin kayıt dışı altındaki gelirleri kayıt içine alınırsa bu yapılabilir.,

KREDİ KARI FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Kredi kartı faizleri yüzde 4.25 ile yüzde 4.50 arasında. Gecikme faizleri de yüzde 5’ler civarında. Kredi kartı faizleri bu noktadan sonra daha fazla yükselmez. Şu anda kredi kartı faizlerine bir düzenleme söz konusu değil.

KREDİ KARTLARINA TAKSİT SINIRLAMASI GELECEK Mİ?

Kredi kartlarına taksit sınırlaması ve limit sınırlaması geleceğini düşünüyorum. Aşırı ısınan bir ekonomi vardı ve hizmet sektöründe yüksek seyreden bir enflasyon vardı. Bunlarla ilgili önlemler alındı. Kredi kartlarına tekrardan bir düzenlemeye ilişkin limit sınırlaması getirilebilir.

Burada kişilerin gerçek gelirinin ölçülmesi önemli. Taksit sınırlamasıyla ilgili kişilerin kredi kartı taksitlerinin bazı sektörlerde sınırlanabildiğini beyaz eşya ve elektronikte görmüştük. Şu anda tatil sezonu bittiği hizmet sektöründe bir kredi kartı sınırlaması beklemiyoruz. Ancak enflasyon hedefine ulaşmak adına yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sene sonu itibarıyla olabilir diye düşünüyorum."

Kaynak: Milliyet