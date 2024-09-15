Bakan Şimşek Düğmeye Bastı: IBAN'a Para Gönderirken Dikkat! Rekor Cezası Var

POS cihazı maliyetleri ve kredi kartı komisyonlarının artması, kar marjlarını korumak isteyen esnafları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirdi. IBAN ile yapılan ödemeler bu kapsamda ön plana çıkarken, fatura kesilmemesi ve vergi kaçakçılığı gibi sorunlar gündeme geliyor. Esnaf, müşterilere doğrudan banka hesap numarası vererek ödemeleri bu şekilde talep ediyor. Ancak bu yöntemde fiş veya fatura kesilmemesi, yasal sorunlar doğurabilir.