Bakan Şimşek Düğmeye Bastı: IBAN'a Para Gönderirken Dikkat! Rekor Cezası Var
Son dönemde esnaflar arasında artan kredi kartı komisyonlarından kaçınmak amacıyla IBAN ile ödeme yöntemi yaygınlaşırken, bu durum vergi kaçakçılığı ve fatura kesilmemesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı işlemlerle mücadele kapsamında cezai yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
POS cihazı maliyetleri ve kredi kartı komisyonlarının artması, kar marjlarını korumak isteyen esnafları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirdi. IBAN ile yapılan ödemeler bu kapsamda ön plana çıkarken, fatura kesilmemesi ve vergi kaçakçılığı gibi sorunlar gündeme geliyor. Esnaf, müşterilere doğrudan banka hesap numarası vererek ödemeleri bu şekilde talep ediyor. Ancak bu yöntemde fiş veya fatura kesilmemesi, yasal sorunlar doğurabilir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı işlemleri engellemek amacıyla IBAN ile yapılan ödemeleri incelemeye aldı. Fatura kesmeyen esnaflar, vergi kaçakçılığıyla suçlanarak ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Bakanlık yetkilileri, vergi kaçıran işletmelere yönelik yaptırımların uygulanacağını belirtti.
Bu süreçte tüketicilere de uyarılarda bulunuluyor. IBAN ile yapılan ödemelerde, satın alınan mal veya hizmetin detaylarının transfer açıklamasına eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Böylece tüketiciler, ileride yaşanabilecek olası sorunlarda haklarını koruma altına alabilir. Fatura kesilmemesi durumunda tüketicilerin haklarını savunmakta zorlanabileceği, ayıplı mal veya hizmet karşısında mağduriyet yaşanabileceği ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme yapan esnafları denetim altına alırken, vergi kaçıranlara yönelik ciddi yaptırımların gündemde olduğunu vurguladı. Tüketicilerin ve esnafın dikkatli olması, yasal sorunlarla karşılaşmamak adına önem taşıyor.