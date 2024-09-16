Grevin 59. Gününde Sert Müdahale: Polonez İşçilerine Ters Kelepçe!

Sendikaya üyesi oldukları için işten çıkartılan Polonez işçileri, Çatalca'daki fabrika önünde 59 gündür eylem yapıyor. Sık sık polisin sert müdahalesiyle karşılaşan işçiler ve Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan, bugün ters kelepçeyle gözaltına alındı.

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde Tek Gıda İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçileri, fabrika önündeki eylemlerine 59'uncu günde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde polisin fiziki sert müdahalesi ve biber gazına maruz kalan işçiler, bu kez de Polonez fabrikasının önündeki grevde polisi karşılarında kalkanlarla buldu.

'BİZ SİZLERİ BUNUN İÇİN Mİ BÜYÜTTÜK?'

İşçilerden biri polislere, "Biz sizleri bunun için mi büyüttük? Siz bize bu muameleyi yapabilmeniz için mi Türkiye vatandaşı olduk, Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullandık? Nerede bizim devletimiz?" sözleriyle tepki gösterdi.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ GÖZALTINDA

Bir süre sonra polisler, kalkanlarla işçileri araya alarak müdahale etti. Müdahale sonrası Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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