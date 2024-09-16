Meteoroloji'den Sonra Şimdi de AFAD! Beş Kente Kritik Kuvvetli Yağış Uyarısı

AFAD, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'da bugün beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. AFAD'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 16 Eylül Pazartesi günü; Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Samsun ili ile Ordu'nun batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA