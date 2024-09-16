CHP'nin Acı Günü! 22 Yaşındaki Meclis Üyesi Hayatını Kaybetti

Dikili Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ata Uysal, İzmir'de motosiklet kazası geçirdi. 22 yaşındaki Uysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CHP'nin Acı Günü! 22 Yaşındaki Meclis Üyesi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde gece saat 02.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla birlikte sürüklendi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç meclis üyesi Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Uysal'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.

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Kaynak: İHA

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