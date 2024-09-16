'Ölümcül' Alt Geçidi Su Bastı: Trafik Durma Noktasına Geldi

Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı ve can kayıplarına neden olan alt geçidi bu kez de sağanak nedeniyle su bastı. Trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte sular İSKİ ekipleri tarafından çekildi.

'Ölümcül' Alt Geçidi Su Bastı: Trafik Durma Noktasına Geldi

Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.

Sahil yolunu kullanan araçlar, göle dönen alt geçitten geçmekte zorlandı. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Biriken su ise kısa sürede İSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi.

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Kaynak: DHA

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