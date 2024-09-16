AYM'den 'Cezaevinde Şiddet' Kararı! O Vatandaşa 25 Bin TL Tazminat Ödenecek

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre; Naif Bal, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak tutulmakta iken 17 Ocak 2008 tarihinde infaz ve koruma memurları ile tartıştı. Ceza İnfaz Kurumu Tabipliği tarafından düzenlenen adli muayene raporuna göre Naif Bal'ın sağ kaş dış yüzünde 3-4 cm'lik ekimotik sıyrık tespit edildi.

Raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif olduğu belirtildi. F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliği tarafından ceza ve infaz koruma memuru E.A ile F.B. hakkında disiplin soruşturması yürütüldü ve hükümlülerin iddiaları dışında bir delil bulunmadığı gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

'KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET'TEN CEZA

Başvuruya konu olay nedeniyle Naif Bal hakkında hakaret, infaz ve koruma memurları hakkında ise zor kullanma yetkisinde sınırı aşmak suretiyle basit yaralama' suçu isnadıyla kamu davası açıldı. Bolu Sulh Ceza Mahkemesi, 3 Mayıs 2011 tarihinde Naif Bal'ın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, ceza ve infaz koruma memurları E.Ö., F.B., E.A., İ.C.'nin başvurucuya karşı eylemlerinden dolayı zor kullanma yetkisinde sınırı aşmak suretiyle basit yaralama suçundan 100 gün adli para cezası ile mahkumiyetlerine ve mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Naif Bal ve diğer hükümlü sanıklar tarafından temyiz edilen mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 4 Kasım 2014 tarihli kararıyla onanarak kesinleşti. Naif Bal ve diğer hükümlüler tarafından HAGB kararlarına karşı yapılan itiraz da Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 31 Aralık 2014 tarihinde kesin olarak reddedildi.

AYM'NİN KARARI YEREL MAHKEMEDE

Naif Bal, anılan soruşturma konusunda 3 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 11 Eylül 2019 tarihinde ''insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine'' oy birliğiyle karar verdi, bununla birlikte kamera kayıtlarının toplanması yönünden etkili soruşturma ilkelerini zedeleyen bir hususun saptanmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin anılan ihlal kararı 10 Ekim 2019 tarihinde Bolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada, infaz ve koruma memurları E.Ö., F.B., E.A. ve İ.C.'nin zor kullanma yetkisinde sınırı aşmak suretiyle basit yaralama eyleminden 100 gün karşılığı 2 bin TL adli para cezasına mahkumiyetlerine kesin olarak karar verildi.

Naif Bal, bu kararın ardından AYM'ye bir kez daha bireysel başvuruda bulundu. Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, ''kasten yaralama suçunu işlediği kabul edilen kamu görevlilerinin orantılı bir müeyyide ile cezalandırılmamaları nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usul boyutunun'' ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Naif Bal'a 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Kaynak: ANKA