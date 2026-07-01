Sır Perdesi 19 Yıl Sonra Aralandı! Bakan Gürlek Duyurdu: Batman’daki Korkunç Faili Meçhul DNA İle Çözüldü, 10 Gözaltı

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan sahipsiz cesedin sırrı, yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve JASAT’ın titiz çalışmasıyla çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen kişinin 19 yıldır kayıp olan Aydın Özcan olduğunu ve düzenlenen operasyonla 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Sır Perdesi 19 Yıl Sonra Aralandı! Bakan Gürlek Duyurdu: Batman’daki Korkunç Faili Meçhul DNA İle Çözüldü, 10 Gözaltı
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Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" bir dosyayı daha nihayete erdirdi. Tam 19 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde arazide bulunan bir erkek cesedinin izini süren özel ekipler, adeta iğneyle kuyu kazarak cinayeti aydınlattı ve failleri şafak operasyonuyla yakaladı.

KİMLİĞİ DNA TESTİ BELİRLEDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonun detaylarına göre, 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedi bulunmuş ancak o dönemin şartlarında kimlik tespiti yapılamadığı için dosya "faili meçhul" olarak rafa kaldırılmıştı.

Bakanlık bünyesindeki özel daire başkanlığının koordinasyonunda, Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyayı yeniden açtı. Yapılan ileri teknoloji DNA incelemeleri neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan ve kayıp olarak aranan Aydın Özcan’a ait olduğu kesinleşti.

JASAT’TAN DEV OPERASYON

Kimlik tespitinin ardından harekete geçen jandarma dedektifleri (JASAT), 19 yıl öncesine ait tüm tanık beyanlarını, teknik takip verilerini ve saha çalışmalarını sil baştan inceledi. Sabırlı ve profesyonel bir takibin ardından, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarla şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

'KARANLIK DOSYALARI TEK TEK GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ'

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının milletin adalete olan güveni için hayati önem taşıdığını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

Bakan Gürlek, "Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kamu vicdanını yaralayan karanlık dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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