DEM Parti’den Büyük Dönüşüm Hamlesi: 20 Eylül Kongresi İçin Yol Haritası Belli Oldu

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Yürütülen süreç ve çerçeve yasa tartışmalarıyla birlikte DEM Parti, yeni dönemde eksikliklerini gidererek örgütsel mekanizmalarını güçlendirecek yoğun bir sürecin içerisine girdi.

DEM Parti, 20 Eylül’de yapacağı kongreyi "Demokratik Cumhuriyet ve Üçüncü Yol kapsamında değişim ve yeniden yapılanma kongresi" olarak ele alıyor. Parti, değişim ve yeniden yapılanmayı sadece kişiler üzerinden değil hem kişiler hem de örgütsel yapının yeniden ele alınması ve yeni döneme hazırlıklı girme üzerinden değerlendirerek çalışmalarını yürütecek.

Kongre sürecine giderken, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) - DEM Parti çalışmalarına 15-16 Haziran tarihinde İstanbul’da 2 günlük çalıştay ile başladı. Çalıştayda 2 gün süren tartışma ve değerlendirmelerde DEM Parti’nin geçmişten bugüne neleri yaptığı, neleri yapamadığı, hataları ve doğruları ele alınarak, yeni döneme nasıl girilmesi gerektiği noktasında genel anlamda anlayış ve fikir birliğine varıldı.

Çalıştayın ardından DEM Parti tarafından 27 Haziran'da "20-21 Ağustos Büyük Kadın Konferansı" ve "22-23 Ağustos Merkezi Büyük Konferans" hazırlıkları için tüm parti teşkilatına genelge gönderildi.

İşte Adım Adım Kongreye Giden 3 Aylık Seçim Takvimi:

1 – 14 Temmuz | Genişletilmiş İl Toplantıları: Demokratik kitle örgütleri ve dış çevrelerin katılımıyla yerel düzeyde ilk görüş ve öneriler toplanacak.

Demokratik kitle örgütleri ve dış çevrelerin katılımıyla yerel düzeyde ilk görüş ve öneriler toplanacak. 20 – 30 Temmuz | 7 Bölgede Bölge Konferansları: İl toplantılarından seçilen delegeler, yedi bölgede bir araya gelecek. Konferanslar bir gün kadın, bir gün karma olmak üzere iki parça halinde yürütülecek.

İl toplantılarından seçilen delegeler, yedi bölgede bir araya gelecek. Konferanslar bir gün kadın, bir gün karma olmak üzere iki parça halinde yürütülecek. 5 – 12 Ağustos | Merkezi Çalıştay: Yerelden ve bölgelerden gelen tüm raporlar süzgeçten geçirilerek tek bir taslak metne dönüştürülecek.

Yerelden ve bölgelerden gelen tüm raporlar süzgeçten geçirilerek tek bir taslak metne dönüştürülecek. 20 – 21 Ağustos | Büyük Kadın Konferansı: Kadın meclislerinin yürüteceği tartışmalar bu konferansta karara bağlanacak.

Kadın meclislerinin yürüteceği tartışmalar bu konferansta karara bağlanacak. 22 – 23 Ağustos | Merkezi Büyük Konferans: Partinin ana politikasını oluşturacak kararlar bu iki günde netleşecek.

Partinin ana politikasını oluşturacak kararlar bu iki günde netleşecek. 20 Eylül | 5. Olağan Büyük Kongre: Ankara’da yapılacak dev buluşmayla tüm kararlar resmiyet kazanacak ve yeni yönetim belirlenecek.

PARTİ DIŞINA BÜYÜK AÇILIM

DEM Parti, yeni dönemi parti yapısı dışında yürüteceği çalışmalarla da ele alacak. Kongre Hazırlık Komisyonu bünyesinde oluşturulan Genişleme Komisyonu, bu süreçte farklı çevrelerden siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, siyasi parti veya çevre temsilcileri, toplumsal temsili olan kişiler ve benzeri çok fazla kişiyle bir araya gelerek hem partiye dair görüş ve öneri alacak hem de katılmaları yönünde çalışmalar yürütecek.

Genişleme ve Mutabakat komisyonlarının yürüteceği bu çalışmaların yanı sıra DEM Parti, kongre sürecine giderken farklı kesimlerle tematik buluşmalar da gerçekleştirecek ve bu alanlara ilişkin de kendisine bir yol haritası çıkaracak.

DEM Parti, bu çalışmalar ve 20 Eylül’de düzenleyeceği 5. Büyük Olağan Kongre ile gelecek dönemin yol haritasını çıkaracak.

Kaynak: ANKA