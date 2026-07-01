ÖSYM Duyurdu: YKS'de Bir Soru İptal Edildi, Bir Sorunun Cevabı Değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve Alan Yeterlilik Testlerinin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının 'A' olarak değiştirilmesine karar verdi.

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ÖSYM Duyurdu: YKS'de Bir Soru İptal Edildi, Bir Sorunun Cevabı Değişti
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre; AYT’de bir soru iptal edilirken, bir sorunun da yanıtı değişti.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır" hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

Kaynak: DHA

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