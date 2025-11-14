Sındırgı İçin Kritik Uyarı! Uzman İsim 'Benzeri Yok' Diyerek Uyardı

Sındırgı’da 3 aydır devam eden sarsıntılar, uzmanları endişelendirdi. Bu durumu 'Türkiye tarihinde eşi görülmemiş deprem fırtınası' olarak yorumlayan Doç. Dr. Bülent Özmen, bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem riski konusunda uyardı.

Sındırgı İçin Kritik Uyarı! Uzman İsim 'Benzeri Yok' Diyerek Uyardı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 ayda 18 bine yakın sarsıntı kaydedildi. Bunların ikisi 6,1, yaklaşık 80’i ise 4’ün üzerinde gerçekleşti. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, bölgedeki olağanüstü hareketliliği yorumladı.

'OLAĞANÜSTÜ HAL DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Özmen, Sındırgı’da yaşayanların üç aydır sürekli sarsıntı hissettiğini belirterek, "Bu bir olağanüstü süreçtir, olağanüstü tedbirler alınmalıdır" dedi. Özmen, bölgede radon gazı, yer altı su seviyesi ve manyetik alan değişimleri gibi verilerin anlık izlenmesi gerektiğini, bu parametrelerin deprem seyrini anlamaya yardımcı olacağını söyledi. AFAD’ın bölgeyi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğini hatırlatan Özmen, gerekirse 'afete maruz bölge' veya 'olağanüstü hal' uygulamalarının da değerlendirilebileceğini vurguladı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

Özmen, Simav Fay Zonu ve Gelenbe Fayı’nın 7 büyüklüğüne varacak deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu hatırlattı: "7 büyüklüğünde bir depremin enerjisinin boşalması için 6 büyüklüğünde 31 sarsıntıya ihtiyaç var. Sındırgı’da şu ana kadar yalnızca iki büyük sarsıntı yaşandı."

Kaynak: AA

Deprem
