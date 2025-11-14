Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme Karşı Hakkı Savunacağız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'deki Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Adalet ve özgürlükler konusunda güçlü birer ses olan Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X’in verdikleri mücadeleyi anlatan Yankılar sergimizin, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zeka destekli yenilikçi sanat çalışmalarının da yer aldığı bu sergi, çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul’daki yankısını oluşturacaktır.

27 Kasım’a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, özellikle de genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Gençlerimiz, kendilerinden önce hangi zorlukların yaşandığını; insanların sırf düşüncelerinden dolayı hangi baskı ve zorbalıklarla karşı karşıya kaldığını burada çok net bir şekilde görebilecek.

Ziyaretçiler, bu iki büyük şahsiyetin hak ve özgürlük mücadelesinde, tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiklerini; dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini yakından müşahede edecekler.

'ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Bu vesileyle, eserleriyle, fikirleriyle, yaşamıyla ve özellikle de zor zamanlarda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan olmak üzere milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi özlemle ve rahmetle yad ediyorum.

Onun aziz hatırasını yaşatan, yeni nesillere Şule Yüksel Şenler bilincini aşılayan vakfımızı ayrıca tebrik ediyorum.

Aklı selim, kalbi selim, zevki selim sahibi bir nesil yetiştirme arzusuyla; eğitim, kültür, sanat, aile, kadın, çocuk ve sağlık alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra çeşitli başlıklarda düzenlediği seminer, sergi ve konferanslarla Şule Hanım’ın mirasına sahip çıkan vakfımızın çalışmalarını takdirle takip ediyorum.

Eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini işte bu anlayışla sürdüren vakfımızın, geçen hafta Millî Eğitim Bakanlığımızla imzaladığı protokolle çalışmalarını yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz.

Bu protokol kapsamında, 81 ilimizde 81 okul kütüphanesi; 11 deprem şehrimizde ise 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacaktır. Ayrıca içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlanacaktır.

Kendilerini tebrik ediyor, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın tüm mensuplarına yürekten başarılar diliyorum.

'MALCOLM X ZULME BOYUN EĞMEDİ'

Zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran şehit Malik el-Şahbaz’ı, yani Malcolm X’i de bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum.

Merhum Malcolm X, baskılara aldırmadı; tehditler karşısında yılmadı; zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi. Ayrımcılığın kurumsallaştığı bir dönemde, karizmatik ve cesur kişiliğiyle ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe başkaldırdı.

Malcolm X, doğruları dile getirmenin cesaret gerektirdiği bir zamanda şöyle haykırıyordu:

Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli değil.

'ZULMA KARŞI HAKKI SAVUNACAĞIZ'

Yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, Sudan’da, Yemen’de, Somali’de ve daha birçok coğrafyada zor günler geçiren tüm mazlumlara; gerek şahsım, gerek eşim, gerekse milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Zulme karşı hakkı savunacağız.

'BAŞÖRTÜSÜ DAVASININ SANCAKTARLIĞINI YAPTI'

Altı yıl önce dualarla ebediyete uğurladığımız Şule Yüksel Şenler, adalet ve hakikat ışığının Türkiye’deki en güçlü tecellilerinden biri olmuştur. Şahsımın ve değerli eşimin hayatında çok özel bir yeri olan Şule ablamız, 81 yıllık ömrüne asırlara sığmayacak bir mücadele azmi sığdırmıştır. Anadolu’yu karış karış gezerek yaptığı konferanslarıyla, röportajlarıyla; kalemiyle ve kelamıyla bizlere fevkalade güçlü bir miras bırakmıştır.

Türkiye’de başörtüsü davasının sancaktarlığını yapmış; düşünce ve ifade hürriyetinin, kılık kıyafet özgürlüğünün tam manasıyla tesis edildiği bir ülke için fedakarca mücadele etmiştir.

Kaynak: AA