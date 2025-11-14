Zehirlenme Vakasında Yeni Detaylar! İşte Adım Adım Gelen Ölüm

Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen Böcek ailesinden anne ve iki çocuk zehirlenerek öldü, baba yoğun bakımda. Savcılık, ailenin Türkiye’ye girişinden ölüm anına kadar attığı her adımı tespit etti.

Son Güncelleme:
Zehirlenme Vakasında Yeni Detaylar! İşte Adım Adım Gelen Ölüm
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Ortaköy’de yemek yedikten sonra zehirlenen Almanya vatandaşı Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek (27) ve iki çocuğu Muhammet (6) ile Masal (3) hayatını kaybetti. Baba ise yoğun bakımda tedavi altında. Savcılık, ailenin Türkiye’ye inişinden ölüm anına kadar geçen süreci dakika dakika tespit etti.

Almanya’da yaşayan Böcek ailesi, 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan giriş yaptı. Doğrudan konaklayacakları otele yerleştiler. 11 Kasım sabahı 10.08’de otelden ayrılan aile, 14.20 sıralarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından alışveriş yaptı. 20 dakika sonra G.M. adlı işletmede çorba, sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri tespit edildi. Aile, 18.30’da bir lokumcudan alışveriş yaptıktan sonra 18.43’te otele döndü.

Zehirlenme Vakasında Yeni Detaylar! İşte Adım Adım Gelen Ölüm - Resim : 1

HASTANEYE KOŞTULAR

Aile, 12 Kasım sabahı 11.42’de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Anne ve baba Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde, çocuklar ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Aile aynı gün 15.40’ta otele döndü ve bir daha dışarı çıkmadı. Gece saat 02.20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinde fenalaşarak 112 Acil Servis’i aradı. Ambulans 8 dakika içinde otele ulaştı ancak anne ve iki çocuğu hastanede yaşamını yitirdi.

Zehirlenme Vakasında Yeni Detaylar! İşte Adım Adım Gelen Ölüm - Resim : 2

ÖRNEKLER İNCELEMEDE

Otel odasında yapılan incelemede lokumlar ve iki adet kusmuk örneği laboratuvara gönderildi.
Savcılık, gıda örneklerinden zehirlenmeye yol açan maddeyi tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma kapsamında aileye midye satan seyyar satıcı Yusuf D., yemek yedikleri işletmenin sahibi Ercan E.
ve lokum satan Fatih T. gözaltına alındı.

İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu Çıktıİstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu ÇıktıGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
zehirlenme
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Rojin Kabaiş’in Ölümünde Karanlık Detay: Yeni Delil Tüm Soruşturmayı Değiştirdi! Babası İlk Kez Açıkladı Rojin Kabaiş’in Ölümünde Karanlık Detay: Yeni Delil Tüm Soruşturmayı Değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme Karşı Hakkı Savunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme Karşı Hakkı Savunacağız
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu Çıktı Midye ve Kumpir Faciasında 4 Gözaltı! İşte Son Görüntüleri...
Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı
Kripto Devi COİNO'ya 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonu! TMSF El Koydu, Gözaltılar Var Kripto Devine 'Kara Para' Operasyonu!
Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler
Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana Para Cezası