Zehirlenme Vakasında Yeni Detaylar! İşte Adım Adım Gelen Ölüm

İstanbul Ortaköy’de yemek yedikten sonra zehirlenen Almanya vatandaşı Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek (27) ve iki çocuğu Muhammet (6) ile Masal (3) hayatını kaybetti. Baba ise yoğun bakımda tedavi altında. Savcılık, ailenin Türkiye’ye inişinden ölüm anına kadar geçen süreci dakika dakika tespit etti.

Almanya’da yaşayan Böcek ailesi, 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan giriş yaptı. Doğrudan konaklayacakları otele yerleştiler. 11 Kasım sabahı 10.08’de otelden ayrılan aile, 14.20 sıralarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından alışveriş yaptı. 20 dakika sonra G.M. adlı işletmede çorba, sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri tespit edildi. Aile, 18.30’da bir lokumcudan alışveriş yaptıktan sonra 18.43’te otele döndü.

HASTANEYE KOŞTULAR

Aile, 12 Kasım sabahı 11.42’de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Anne ve baba Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde, çocuklar ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Aile aynı gün 15.40’ta otele döndü ve bir daha dışarı çıkmadı. Gece saat 02.20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinde fenalaşarak 112 Acil Servis’i aradı. Ambulans 8 dakika içinde otele ulaştı ancak anne ve iki çocuğu hastanede yaşamını yitirdi.

ÖRNEKLER İNCELEMEDE

Otel odasında yapılan incelemede lokumlar ve iki adet kusmuk örneği laboratuvara gönderildi.

Savcılık, gıda örneklerinden zehirlenmeye yol açan maddeyi tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma kapsamında aileye midye satan seyyar satıcı Yusuf D., yemek yedikleri işletmenin sahibi Ercan E.

ve lokum satan Fatih T. gözaltına alındı.

Kaynak: Habertürk