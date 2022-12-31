Sinan Ateş'in katil zanlısı denmişti: Benzerlik nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, saldırganın kimliğinin de belli olduğu iddia edildi. Ancak o isim serbest bırakıldı.

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Sinan Ateş'in katil zanlısı denmişti: Benzerlik nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı

Önceki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan akademisyen Sinan Ateş, dün başkentin göbeğinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Ateş'in hayatını kaybetti.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Sinan Ateş’in katil zanlısının 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğu iddia edildi. Ancak soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrecan Ç. daha sonra serbest bırakıldı. Emrecan Ç.'nin serbest bırakılmasının ardından Timur Soykan sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Soykan şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilememiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz ve yeni gelişmelerle yayınlayacağız."

Sinan Ateş'in katil zanlısı denmişti: Benzerlik nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı - Resim : 1

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdiEski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdiGüncel

2020'DE ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETTİ

Sinan Ateş, 2019 yılında Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuştu. 2 Nisan 2020’de ise Devlet Bahçeli’nin isteğiyle genel başkanlıktan istifa etmişti. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapıyordu.

Sinan Ateş, öldürülmesinden bir gün önce İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra İYİ Parti’ye yakınlaştığı iddiaları üzerine Sinan Ateş “Yine ülkücülere ve MHP’lilere itibar suikastı peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP’dir” açıklaması yapmıştı.

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