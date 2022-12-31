Bilecik ve ilçeleri TOKİ kuraları tarihi açıklandı

“İlk Evim Projesi” çerçevesinde Türkiye geneli yapılacak olan 100 bin konut çerçevesinde Bilecik’te inşa edilecek olan 987 konutun kurası 15 Ocak 2023 tarihinde çekilecek.

Bilecik merkez Atatürk Spor Salonu’nda vatandaşların katılımıyla yapılacak olan kura çekiminde Merkez’de 200 olmak üzere ilçelerde yapılacak konutların kura çekimi şöyle:

- Osmaneli’de 287,

- İnhisar’da 121,

- Pazaryeri’de 100,

- Söğüt’te 100,

- Bayırköy’de 99,

- Bozüyük’te 80 olmak üzere toplam 987 konutun sahipleri belirlenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem