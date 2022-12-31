Bilecik ve ilçeleri TOKİ kuraları tarihi açıklandı

Bilecik merkez ve ilçelerde yapılacak olan 987 TOKİ konutunun kura çekimi tarihi belli oldu. Bilecik merkez, Osmaneli, İnhisar, Pazaryeri, Söğüt, Bayırköy ve Bozüyük'te yapılacak 987 sosyal konutun kura çekimi, 15 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Bilecik ve ilçeleri TOKİ kuraları tarihi açıklandı

“İlk Evim Projesi” çerçevesinde Türkiye geneli yapılacak olan 100 bin konut çerçevesinde Bilecik’te inşa edilecek olan 987 konutun kurası 15 Ocak 2023 tarihinde çekilecek.

Bilecik merkez Atatürk Spor Salonu’nda vatandaşların katılımıyla yapılacak olan kura çekiminde Merkez’de 200 olmak üzere ilçelerde yapılacak konutların kura çekimi şöyle:

- Osmaneli’de 287,

- İnhisar’da 121,

- Pazaryeri’de 100,

- Söğüt’te 100,

- Bayırköy’de 99,

- Bozüyük’te 80 olmak üzere toplam 987 konutun sahipleri belirlenecek.

Ankara'da TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura çekim tarihi belli olduAnkara'da TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura çekim tarihi belli olduGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura çekim tarihi belli oldu Güncel 31 Aralık 2022 11:24
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Güncel 31 Aralık 2022 11:05
İstanbul'un metro ve tramvaylarında 36 bin 913 eşya unutuldu Güncel 31 Aralık 2022 10:55
EYT için işlem yapmak isteyenler geceden sıraya girdi Güncel 31 Aralık 2022 10:51
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar! Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor! Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!
EYT'lilere rekor banka promosyonu: İşte bankaların 2023 EYT'li promosyonları EYT'lilere rekor banka promosyonu!