Bilecik ve ilçeleri TOKİ kuraları tarihi açıklandı
Bilecik merkez ve ilçelerde yapılacak olan 987 TOKİ konutunun kura çekimi tarihi belli oldu. Bilecik merkez, Osmaneli, İnhisar, Pazaryeri, Söğüt, Bayırköy ve Bozüyük'te yapılacak 987 sosyal konutun kura çekimi, 15 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.
“İlk Evim Projesi” çerçevesinde Türkiye geneli yapılacak olan 100 bin konut çerçevesinde Bilecik’te inşa edilecek olan 987 konutun kurası 15 Ocak 2023 tarihinde çekilecek.
Bilecik merkez Atatürk Spor Salonu’nda vatandaşların katılımıyla yapılacak olan kura çekiminde Merkez’de 200 olmak üzere ilçelerde yapılacak konutların kura çekimi şöyle:
- Osmaneli’de 287,
- İnhisar’da 121,
- Pazaryeri’de 100,
- Söğüt’te 100,
- Bayırköy’de 99,
- Bozüyük’te 80 olmak üzere toplam 987 konutun sahipleri belirlenecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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