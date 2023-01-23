Sinan Ateş'in ailesinden yeni açıklama: "Devletimizin bu cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından cinayete ilişkin tartışmalar sürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bursa’da toplu açılış töreninde konuşmuş, Erdoğan’ın konuşması sırasında Ateş’in adının yazılı olduğu siyah atkılar açmıştı. Atkıları, Erdoğan’ın konuştuğu sahneye doğru tutan gruptakiler, “Sinan için adalet” ve “Duyun sesimizi artık” sloganları atmış sonrasında pankartlar güvenlik güçleri tarafından toplatılmıştı.

Bursa’da yaşanılanların ardından Sinan Ateş’in dayısı ve uzun yıllar MHP’de yöneticilik yapan Halil İbrahim Bozkurt, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Ateş’in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü öne süren Bozkurt, şunları kaydetti:

“Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, ‘Bulunamadı’ falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir.

Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak.”

ATEŞ AİLESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Bozkurt’un açıklamalarının ardından Sinan Ateş'in ailesinden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Devletimizin bu cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz." denildi.

Aile adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30 Aralık 2022 günü Cuma namazı çıkışı hain bir suikast sonucu şehit edilen eşim Sinan Ateş'in cenazesine ve ardından okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetlerine katılım sağlayan, memleketin dört bir yanında gönülden dua eden, Kur'an-ı Kerim okuyan-okutan, hayırlar dağıtan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna daire inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürütüldüğüne inanıyoruz.

Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır. Aile olarak, üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz.

“AİLE ADINA YAPTIĞIMIZ BU İKİ AÇIKLAMA DIŞINDA SÖYLENEN HİÇBİR SÖZ AİLE ADINA SÖYLENMİŞ DEĞİLDİR”

Her şeyden önce Allah'ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz. Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır: "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun."

Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Av. Ali Yücel takip etmektedir. Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz aile adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır.

Ülkücü Şehit Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah; hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile...”

Kaynak: Gerçek Gündem