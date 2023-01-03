Sinan Ateş cinayetinde gelişme: 3 kişi için tutuklama kararı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'ne çıkarılan üç şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı.

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Sinan Ateş cinayetinde gelişme: 3 kişi için tutuklama kararı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankrada'da öldürülmesinin üzerinden günler geçti ama suikasta ilişkin tartışmalar devam ediyor. Ateş cinayetinin ardından MHP yönetiminin ve MHP'ye yakın yayın organlarının sessizliği ise tepki çekiyor.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün ise Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çıkarılan üç şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı.

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