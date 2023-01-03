Dedeoğulları ailesine ilk saldırıyla ilgili davada, istinaf mahkemesi kararı bozdu

Konya'da Dedeoğulları ailesine yönelik, 12 Mayıs 2021 tarihli ilk saldırıya ilişkin yerel mahkeme tarafından verilen kararı istinaf mahkemesi bozdu.

Artı Gerçek'ten Sinan Aygül'ün haberine göre, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "iştirak hükümlerini" uygulamayarak az ceza verdiğine hükmetti. 3 usuli 1 esasa yönelik gerekçeyle bozma kararı veren istinaf mahkemesinin kararına itiraz yolu açık değil.

Ailenin katledilmesiyle ilgili davada da "iştirak uygulanmalı ve sanıkların tamamına 7 ayrı ağırlaştırılmış müebbet verilmeli" şeklinde müdafi talepleri olmasına rağmen tek bir sanığa bu ceza verilmiş, aynı şekilde karara itiraz edilmişti.

AVUKAT EPÖZDEMİR: KARARIN HEM OLUMLU HEM DE EKSİK YÖNLERİ VAR

Dava avukatlarından Fırat Epözdemir kararın bir yönüyle olumlu bir yönüyle eksik olduğunu söyledi.

Epözdemir, "12 Mayıs 2021 tarihinde Dedeoğulları ailesine yapılan saldırıyla ilgili 4 ayrı gerekçe ile verilen bozma kararının 7 gerekçesi usuli nitelikte bozma olup bir bozma gerekçesi de TCK'nın 37. maddesi atfıyla tüm sanıklar hakkında iştirak hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündedir. İstinaf mahkemesi, suç vasfına yönelik bir değerlendirme yapmamıştır. Öncelikle, iştirak hükümlerinin uygulanması gerekçesiyle bozma kararı verilmiş olmasını olumlu karşılamakla birlikte; mağdurların bir kısmına yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçunun işlendiği yönündeki itirazlar istinaf mahkemesi tarafından şimdilik değerlendirilmemiş olması kararın olumsuz yönüdür" dedi.

"30 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan katliama ilişkin görülen davada da katılan vekillerinin iştirak hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündeki tüm talepleri maalesef mahkeme tarafından reddedilmişti" diyen Epözdemir, "12 Mayıs 2021 tarihindeki saldırıya ilişkin verilen istinaf bozma kararının bu yönüyle katliam davasının istinaf incelemesinde de gözetileceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.