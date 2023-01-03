Ülkücü mafya lideri Kürşat Yılmaz'dan Sinan Ateş açıklaması: FETÖ ajanı dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kahramanımız' dediği ve suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ülkücü mafya lideri Kürşat Yılmaz, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin açıklama yaptı.

'FETÖ AJANI' DEDİ

Kürşat Yılmaz, sosyal medyadaki yazılı açıklamasında "Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" diyerek isim vermeden Sinan Ateş'in 'FETÖ ajanı' olduğunu söyledi.

Açıklamasında 'dava arkadaşlarına' mesaj da veren Yılmaz "Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım; Lider-Teşkilat-Doktrin" dedi.

Yılmaz'ın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

''Bir şahlanış olacak. Kolay mı sanırsınız. Tarih küllerinden doğacak. Önümüzü mü açacaklar mı sanırsınız. Kırılacak zincirler, yıkılacak duvarlar. Tarih Türk’ü yazacak. Verilmeden mücadele galip mi gelinecek sanırsınız…

İşte batıl ile hakkın mücadelesi bin yıldır vardı, bugün yine karşı karşıyayız. 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak. Türkiye’nin yükseliş sürecini engellemek isteyen istihbarat yapıları, tek tek adımlarını atıyor. Bu yüzden yaşanacaklara karşı uyanık olmak, birliktelik içinde vakur hareket etmek zorundayız.

Mensubiyet şuuru ile büyüdüğümüz, yetiştiğimiz Ülkü Ocakları, akabinde siyasi hayatımızı sürdürdüğümüz Milliyetçi Hareket Partimiz zan ve hizan altında bırakmaya çalışan sosyal medyada bir güruh söz konusudur.

Bizler bu teşkilatın evlatları olarak her zaman ve her daim nefesimizin yettiği son güne kadar liderimizin ve teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Fitneye yer vermeden üstümüze kurulan oyunlara aldırmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan ve bir milim bükülmeden mücadelemizi sürdüreceğimizi kimse aklından çıkarmasın…

''ÜLKÜCÜ KATİLİ ÜLKÜCÜ OLAMAZ''

Mersin’de 17 Mart 2022 yılında 19 yaşında şehit edilen Adana Ülkü ocaklarına bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak.

O yüzden yarın ben ne yaptım dememek adına dava arkadaşlarıma mesajım nettir. CİA merkezli oyunların bir parçası olmamak, nereye hizmet ettiğini bilmeyen davranışlardan uzak durmak gerekir. Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım; Lider-Teşkilat-Doktrin.''