Tarikattaki istismar skandalıyla gündeme gelmişti: İstismarın önlenmesi için araştırma komisyonu kurulacak

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kız çocuğunu müridi ile evlendirmesi sonrası gündeme gelen her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulu'nde görüşüldü.

Teklif, kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, 6 yaşında dini nikahla 'evlendirildiği' ve istismar edildiği gerekçesiyle babası Gümüşel ve dini nikahla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 2020 yılında suç duyurusunda bulunmuş, Konuyla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde sona erdi. Soruşturma kapsamında savcının o dönem iki kez tutukluluk talep ettiği ancak mahkemenin reddettiği ortaya çıkmıştı.

İstismar kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanmıştı.