Sinan Ateş Çeşmesi Yaptıran MHP'li İsme Silahlı Saldırı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) yıllarca Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapan ve halen MHP üyesi olan Asri Karaarslan Uzun, Yalova adliyesinde silahlı saldırıya uğradı. 12punto'nun haberine göre, MHP’li Uzun’un yanında olan yakınları Coşkun Okuyan (40) ve Orhan Kılıç (29) saldırı nedeniyle yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova Adliyesi’nde duruşmadan çıktıktan sonra otoparkta karşılaşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Polisin havaya ateş açarak güçlükle sonlandırdığı kavgada tabanca ile vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 9 kişi gözaltına alındı.

'SİNAN ATEŞ YÜZÜNDEN TEHDİTLER ALIYORDUM'

MHP’li Asri Karaarslan Uzun, özellikle son iki yıldır tehditler aldığını belirtti. “haberhergun.com” adlı yerel internet haber sitesinde yazılar yazdığını, bu sitenin sahibinin de oğlu olduğunu belirten MHP’li Uzun, “Bu sitedeki haberler ve yazılarım nedeniyle tehditler alıyordum. Saldırıyı yapanlar daha önce ‘siteyi kapat, yazı yazma’ diye bana uyarılarda bulundu. Ben bunu kabul etmedim” diye konuştu.

Bir spor tesisi yaptırdığını ve bu spor tesisine suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş anısına çeşme de yaptırdığını söyleyen MHP’li Asri Karaarslan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol sahasının orada rahmetli Sinan Ateş için çeşme yaptırmıştım. Saldırıyı yapanlar tesise gelip dediler ki ‘abi bu çeşmeyi yaptırmasaydın.’ Dedim ki Allah rızası çeşme yaptırdık. Sonra gittiler.”

MHP’li Asri Karaarslan Uzun, Yalova Valisi ve yardımcısının da katıldığı spor tesisinin açılışına saldırıyı gerçekleştiren kişilerin geldiğini ve burada kavga çıkardığını belirtti.

MHP’li Uzun, davalık oldukları süreci ise şöyle anlattı: “Ben kavga çıktığı sırada olay yerinde değildim. Küfürler edip ‘Hepinizi öldüreceğim’ diye tehdit etmişler. Sonrasında bu kişilerle davalık olduk."

İŞTE SALDIRI ANI

Uzun, saldırı anını şöyle anlattı:

"Adliye önünde MHP ilçe başkan yardımcısı Serkan Bakır silahını çekip bana doğrulttu. O sırada silah tutukluk yaptı ve adliyeye benimle birlikte gelen iki genç yakınım saldırıyı önlemek için müdahale etmeye çalıştı. Birden silahı ateşledi ve iki yakınım yaralandı. Silahı çeken başkan yardımcısıydı yanında iki kişi daha vardı, bunlar da silahlıydı. Ben her yerde yalnız gezerim. Bugün tesadüfen iki yakınım benimle birlikte adliyeye gelmişti. Hedefte ben vardım o belliydi. Saldırıyı yapan kişi ayrıca resmi belediye görevlisidir. Bunlar MHP’ye operasyon yapıyorlar. Çünkü kimse MHP yöneticisine silah çektirmez. Biz ayrıca bugün Türk Boyları Kültür Şöleni yapıyoruz. Tam da bugün yapılması ayrıca kabul edilemez."