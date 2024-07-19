69 Yaşındaki Adam Evinin Banyosunda Ölü Bulundu: Soruşturma Başlatıldı
Aydın'da yalnız yaşadığı öğrenilen 69 yaşındaki Yaşar Sayın banyoda ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nazilli'de 69 yaşındaki Yaşar Sayan, huzur evinde yaşarken bir süre sonra kendi evine taşındı. Sayın'ın bulunduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Saat 20.00 sıralarında ihbar üzerine apartmana gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Sayın'ın dairesine girdi. İçeri giren ekipler, Sayın'ın cansız bedenini evin banyosunda buldu.
Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Sayın'ın bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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