Aile İçi Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti! Babasına ve Ağabeyine Kurşun Yağdırdı

Sultangazi'de alacak verecek kavgasında kan döküldü. Bir kişi, babasını ve ağabeyini sokak ortasında vurarak yaraladı.

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Aile İçi Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti! Babasına ve Ağabeyine Kurşun Yağdırdı

İstanbul Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı.

Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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