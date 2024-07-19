Odun Toplamak İçin Ormana Gitti, Saatler Sonra Dere Yatağında Ölü Bulundu!

Bursa'da, odun toplamak için ormana giden 76 yaşındaki adamın 10 saat sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Odun Toplamak İçin Ormana Gitti, Saatler Sonra Dere Yatağında Ölü Bulundu!

Bursa'da İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde oturan İbrahim Aydın, saat 11.00 sıralarında odun toplamak üzere ormana gitti. Evine dönmeyen Aydın'ın ailesi bir süre çevrede arama yaptıktan sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

10 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ormanda 150 kişilik ekip ve 2 iz takip köpeği ile 10 saat boyunca arama yapan ekipler, Aydın'ın cansız bedenini evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre uçurumdan dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybettiği ihtimali değerlendirilen 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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