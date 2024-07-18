Nöbet Değişiminde Cansız Bedeni Bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik personeli, gece nöbetini devralmaya gelen mesai arkadaşı tarafından kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Nöbet Değişiminde Cansız Bedeni Bulundu

Olay, saat 00.00 sıralarında Burdur Belediyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre belediyede 16.00-00.00 nöbetinde tek başına görevde olan güvenlik görevlisi Yalçın Gökçüoğlu (31) nöbet değişimine gelen bir başka güvenlik görevlisi tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gökçüoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından masada Gökçüoğlu tarafından bırakılan ve üzerinde “Ölümümden kimse sorumlu değildir.” yazılı not bulununca Yalçın Gökçüoğlu’nun kendi silahıyla hayatına son verdiği tespit edildi. Öte yandan acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı.

Yalçın Gökçüoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Nöbet Değişiminde Cansız Bedeni Bulundu Nöbet Değişiminde Cansız Bedeni Bulundu